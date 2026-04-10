La hija de Roberto se embarazó a los 17 y él la obligó a darlo en adopción

Roberto asegura que siempre buscó lo mejor para su hija, lo único que quería para ella es que no fuera una más del montón; él quería que se superara, pero tener un hijo en la adolescencia no la iba a dejar avanzar. Roberto dice que gracias a él, su hija tiene una carrera para defenderse en la vida; debería agradecerle en lugar de estarle reprochando. ¿También debería agradecerle haber dado en adopción a su hijo? Para Roberto, su esposa ha quedado a deber cuidando a sus hijos; a ella la culpa del embarazo de Rocío en su adolescencia.