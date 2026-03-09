uno nuevo
¡No tiene su apellido, pero no le falta nada! Roberto revela que tiene una hija no reconocida, pero da dinero para su manutención y algo más

Roberto no reconoció a la hija de Alejandra, pero por seis mil pesos al mes, llevan la fiesta en paz con los gastos de Sofía y siguen teniendo intimidad.

Roberto es esposo de Patricia, con quien supuestamente tiene permiso de tener una relación con Alejandra, fuera de su matrimonio. Roberto tuvo una hija con Alejandra y no le quiso dar su apellido; sólo llegaron a un acuerdo económico. Roberto revela que su esposa no sabe de la hija que tuvo con Alejandra y no tiene pensado contarle a Patricia. Sin embargo, Roberto asegura que sí se hace cargo de Sofía. Roberto revela que sigue teniendo intimidad con Alejandra, quien también tiene pareja.

