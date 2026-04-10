¡La escondieron y dieron a su bebé en adopción! Rocío sufre las consecuencias de las decisiones de su papá

El papá de Rocío le dijo que tener un hijo truncaría su vida y sus metas; asegura que él le negó el derecho a ser madre y,. ahora que su marido le pide un hijo, no puede dárselo. Rocío es licenciada y lleva años casada; cuenta que la relación sus papás está muy desgastada; confiesa que con ellos, en su casa, sufrió mucha violencia de parte de su padre y asegura que su mamá es muy sumisa. Cuando Rocío se embarazó a los 17 años, su papá decidió que se irían a vivir a Cuautla para que diera a luz allá; eventualmente, dieron al bebé en adopción.