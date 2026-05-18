¡No la soporta! Sonia no aguanta a su mamá desde que tiene novio

Sonia no niega que quiere correr a su mamá de su casa y aclara que la quiere fuera porque ya no la aguanta. Además, Sonia confiesa que no busca pretextos para correrla; la quiere correr porque desde que su mamá tiene novio, está insoportable. Además, Sonia le agradece a su mamá la cooperación para comprar su casa, pero era un regalo; de haber sabido que se lo cobraría, no lo habría aceptado. ¿Legalmente Sonia podría correr de su casa a su mamá? ¿Qué tipo de mercancía guarda el novio de Isabel en casa de Sonia? ¿Será esa la raíz del conflicto?