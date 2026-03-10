¡Sorprendió a su hijo besando a otros hombres! Víctor no acepta lo que ha visto
Víctor a sorprendido a su hijo besando a otros hombres y no entiende por qué cambia cada que bebe; no está dispuesto a apoyarlo si continúa con esas ‘mañas’.
A Víctor le saca de onda que cada que su hijo toma, cambia de bando, pues él no le enseñó esas ‘mañitas’. Víctor advierte que, si es necesario, pondrá mano dura. Todo comenzó cuando Víctor sorprendió a su hijo Gerson besando en la boca a otros chicos, cuando fue por él a un antro en la Zona Rosa. Víctor cuenta que no es la única ocasión que ve a su hijo en situaciones comprometedoras. Incluso un mesero le ha dicho a Víctor que su hijo hace ‘buenas chambas’.