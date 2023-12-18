Acta de nacimiento: Esta es la nueva forma de tramitarla

A la mayoría de nosotros nos agobia la idea de enfrentar trámites, ya sea renovar la INE, obtener la licencia de conducir, o gestionar el CURP. Pero entre todos estos, uno destaca por su importancia fundamental: el acta de nacimiento.

Este documento no solo otorga identidad a los mexicanos, sino que también reconoce sus derechos y obligaciones establecidos en la Constitución. Aunque el trámite puede realizarse presencial o virtualmente, muchos lo postergan o lo subestiman.

Así es el cambio de orden en los apellidos de una persona.

Consciente de esta realidad, la autoridades en México, en colaboración con la Secretaría de Salud (SEDESA) y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (CEJUR), han implementado el Sistema de Registro Hospitalario. Esta iniciativa, en conjunto con la Secretaría de Salud del Gobierno de México y el Organismo Público Descentralizado (OPD) IMSS-BIENESTAR Ciudad de México, tiene como objetivo principal garantizar el registro de nacimientos y entregar la primera copia certificada del acta de nacimiento de manera inmediata a los padres de familia. Pero ¿en qué consiste esta nueva forma de tramitar el acta de nacimiento?

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¿Cuál es la nueva forma de tramitar el acta de nacimiento?

Desde el 1 de diciembre, el primer módulo de Registro Civil se instaló en el Hospital Materno Infantil Magdalena Contreras. Este paso es crucial para asegurar el derecho a la identidad de los recién nacidos. Si te encuentras en una situación de alumbramiento o estás por experimentarla, ahora tendrás la accesibilidad de registrar el nacimiento con todas las facilidades durante tu estancia en el hospital.

Aunque, por el momento, solo se ha instalado un módulo de registro, se espera que en los próximos días se abran tres módulos más en lugares estratégicos. Estos incluyen el Hospital General Iztapalapa "Dr. Juan Ramón de la Fuente", el Hospital Materno Pediátrico Xochimilco y el Hospital de Gineco-Obstetricia No. 3 de La Raza del IMSS. La expansión no se detendrá aquí, ya que se planea colocar módulos en al menos otras siete unidades de salud.

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¿Cuál será el costo de este tramite?

Un aspecto crucial que aliviará a muchos es que la solicitud de actas de nacimiento bajo este sistema será gratuita. Esta medida no solo facilita el proceso, sino que también elimina una barrera económica para aquellos que pueden tener dificultades para costear este trámite.