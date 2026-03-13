Si estás enchilado, estas 3 bebidas pueden salvarte de la terrible sensación

Pese a que los mexicanos están acostumbrados a los alimentos picantes e incluso le ponen más cuando ya está picoso… hay ocasiones donde la sensación es muy intensa. Lo normal es acercarse un vaso de agua o un jugo, pero el problema no se alivia de manera sencilla con estas bebidas. Por eso estas son las 3 opciones que realmente te ayudarán a terminar con tu ardor cuando estás enchilado.

¿Por qué quitar lo enchilado es complicado con algunas bebidas?

Es muy común ver que las personas se enorgullecen de aguantar cantidades intensas de picante. Cuando los extranjeros llegan a México, lo primero que se viene a la mente es probar su resistencia a lo “enchiloso”, pero siempre hay una primera vez para todos. Y el problema es que se acude al agua o los refrescos para aliviar la sensación, pero eso no es prudente.

Esto sucede así porque el picante proviene de la capsaicina, la cual es una sustancia que no se disuelve fácilmente en los líquidos simples. Por ello, las bebidas recomendadas son las que contienen grasas naturales o compuestos que neutralizan la ya mencionada capsaicina.

¿Qué bebidas quitan la sensación de enchilado?

Aunque en ocasiones resulta efectivo acudir a otras bebidas, estas están básicamente comprobadas y recomendadas por las personas en general.

Yogurts bebibles

Contiene productos lácteos que son ideales para neutralizar la capsaicina, combinando su textura cremosa que ayuda a cubrir toda la boca, se logra una sensación general de calma ante el ardor de una enchilada épica. Por ello es ampliamente recomendado para neutralizar las complicaciones en cuestión.

Leche

Con este producto ocurre básicamente lo mismo que con los yogurts. Esta bebida para combatir lo enchilado contiene caseína, proteína que ataca la multi mencionada capsaicina. Beber poco a poco un vaso completo de leche sería ideal para acabar de tajo con la sensación de fuego en la boca, cosa que probablemente no ocurra efectivamente con el agua.

Jugo de Piña

En esta oportunidad la frescura es un factor elemental para aliviar el paladar gracias a la bromelina, proteína que ayuda a combatir la sensación de irritación de la boca. Además, su sabor ácido-dulce funciona para equilibrar la sensación de enchilado de algunos sabores específicos.