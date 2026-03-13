Aprovecha este remedio casero para hacer crecer tu cabello en la Luna Nueva de marzo

Todo el ciclo lunar que empezó de manera sobresaliente con la Luna de Sangre a inicios del mes de marzo… trajo consigo otros pensamientos relacionados con el ámbito energético. Muchas personas asociaron el proceso astronómico con ámbitos de renovación, cambio y fortalecimiento. Por eso recomiendan cuidar tu cabello el día de la Luna Nueva.

¿Por qué se recomienda este remedio para cuidar el cabello en la Luna Nueva?

Para concretar el fortalecimiento del cabello en estos días asociados con los cambios y las renovaciones, se recomiendan mascarillas que se pueden preparar con sencillos elementos. Estos son ricos en vitaminas, hidratan el cuero cabelludo, fortalecen la fibra capilar y aportan brillo.

Ante eso, la preparación propuesta aporta proteína, antioxidantes y demás propiedades nutritivas. Por ello, la clave recaería en aplicar la mezcla en el pelo justo en el día de la Luna Nueva, esto para aprovechar la energía generada el próximo 18-19 de marzo. Allí dependerá de la zona horaria donde te encuentres, pues llega a las 19:26 en horario del centro de México.

¿Qué lleva y cómo se hace este remedio para tu cabello en la Luna Nueva?

Tomando en cuenta el pensamiento energético de disciplinas de índole esotérica y lo que físicamente podría recibir tu cabello, estos son los ingredientes y la forma de aplicar la mezcla para fortalecer tu pelo.

Ingredientes

Un huevo

Una cucharada de miel

Una cucharada de aceite de oliva

Una cucharada de yogurt natural

Una cucharada de café molido (si así se desea)

Preparación y aplicación