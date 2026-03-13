Aprovecha este remedio casero para hacer crecer tu cabello en la Luna Nueva de marzo
Llegó marzo y los seguidores de los ámbitos energéticos lo asocian con factores astrológicos-espirituales. La Luna Nueva y el cabello tienen esta relación.
Todo el ciclo lunar que empezó de manera sobresaliente con la Luna de Sangre a inicios del mes de marzo… trajo consigo otros pensamientos relacionados con el ámbito energético. Muchas personas asociaron el proceso astronómico con ámbitos de renovación, cambio y fortalecimiento. Por eso recomiendan cuidar tu cabello el día de la Luna Nueva.
¿Por qué se recomienda este remedio para cuidar el cabello en la Luna Nueva?
Para concretar el fortalecimiento del cabello en estos días asociados con los cambios y las renovaciones, se recomiendan mascarillas que se pueden preparar con sencillos elementos. Estos son ricos en vitaminas, hidratan el cuero cabelludo, fortalecen la fibra capilar y aportan brillo.
Ante eso, la preparación propuesta aporta proteína, antioxidantes y demás propiedades nutritivas. Por ello, la clave recaería en aplicar la mezcla en el pelo justo en el día de la Luna Nueva, esto para aprovechar la energía generada el próximo 18-19 de marzo. Allí dependerá de la zona horaria donde te encuentres, pues llega a las 19:26 en horario del centro de México.
¿Qué lleva y cómo se hace este remedio para tu cabello en la Luna Nueva?
Tomando en cuenta el pensamiento energético de disciplinas de índole esotérica y lo que físicamente podría recibir tu cabello, estos son los ingredientes y la forma de aplicar la mezcla para fortalecer tu pelo.
Ingredientes
- Un huevo
- Una cucharada de miel
- Una cucharada de aceite de oliva
- Una cucharada de yogurt natural
- Una cucharada de café molido (si así se desea)
@jasminkostadinovski DIY Hair Mask 🫒🍯🥚 Try it out #hairmask #DIY #DIYhairmask #curlyhair @In Print We Trust #inprintwetrust ♬ I'll Do It (Sped Up Remix) - Heidi Montag
Preparación y aplicación
- Coloca los huevos en un recipiente para batirlo hasta que la mezcla esté homogénea
- Posteriormente agrega a la mezcla la miel, el aceite y el yogurt para revolver bien y obtener una consistencia cremosa
- El café se podría agregar en ese momento para estimular el cuero cabelludo. Si se agrega, debes revolver de manera total de nueva cuenta
- Aplica la mascarilla sobre el cabello ligeramente húmedo, desde la raíz a las puntas
- Masajea el cuero cabelludo suavemente durante unos minutos, esto con la finalidad de favorecer la circulación
- Y para finalizar, dejas que la mezcla haga su trabajo entre 20 y 30 minutos para después enjuagar con agua tibia y lavar tu cabello como de costumbre