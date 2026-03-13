Horóscopo de HOY viernes 13 de marzo: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este viernes 13 de marzo de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 13 de marzo de 2026

Hoy, viernes 13 de marzo de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



: la jornada te impulsa a reflexionar sobre responsabilidades que requieren mayor compromiso. El tránsito de la Luna Menguante en Capricornio favorece cerrar pendientes y ordenar ciertos asuntos materiales con mayor disciplina. Tauro : el día invita a ampliar tu perspectiva y a escuchar nuevas ideas que pueden ayudarte a crecer. Una conversación significativa puede fortalecer un vínculo y aportar claridad.

Virgo: la energía disponible despierta creatividad y ganas de dedicar tiempo a actividades que te generen entusiasmo. Una decisión prudente también puede ayudarte a cuidar mejor tus recursos.

Libra : la jornada invita a dedicar tiempo a tu espacio personal y a resolver asuntos pendientes en el hogar. El tránsito de la Luna Menguante en Capricornio puede llevarte a reorganizar prioridades para sentir mayor estabilidad.

Escorpio : el día favorece el diálogo sincero y conversaciones que aclaran situaciones confusas. Podrías descubrir una nueva forma de encarar un proyecto o acuerdo importante.

: la jornada invita a bajar el ritmo y a prestar atención a tu mundo interno. Dedicar tiempo al descanso o a la reflexión puede ayudarte a recuperar claridad frente a ciertas decisiones. Piscis: el día favorece encuentros con personas que comparten tus ideas o proyectos. El tránsito de la Luna Menguante en Capricornio puede ayudarte a cerrar acuerdos y dejar atrás situaciones que ya no aportan crecimiento.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: