Tras perder a su esposa, famoso actor muere: así fue el anuncio.

El mundo del entretenimiento se viste de luto una vez más, luego del repentino fallecimiento de Mickey Rooney Jr., hijo del legendario histrión Mickey Rooney.

Lamentamos el fallecimiento de nuestro querido Fernando del Solar.

Rooney Jr. falleció este sábado 16 de julio a los 77 años de edad en su casa ubicada en Glendale, Arizona, aunque aún se desconocen las causas de su muerte.

“Mickey Rooney Jr. falleció pacíficamente en Arizona. Durante los últimos años, vivió con y estuvo al cuidado de Chrissie Brown y su familia”, informó el artista Paul Petersen en su cuenta de Facebook.

El intérprete, quien acababa de celebrar su cumpleaños 77 el pasado 3 de julio, se dio a conocer en el programa de televisión El Club de Mickey Mouse, junto a su hermano Tim.

Te puede interesar: Muere reconocida actriz mexicana a los 83 años.

Mickey Rooney Jr. recibe emotiva despedida

Paul Petersen recordó los momentos que vivió junto al actor y músico, Mickey Rooney.

“Conocí a Mickey, el mayor de nueve hermanos engendrados por su famoso padre, cuando él y Timmy fueron contratados para Mouseketeers en 1955. Mickey Junior era alto y talentoso: podía cantar, bailar y actuar... y meterse en problemas (...) Nos encargaremos de tus deseos”, escribió en sus redes sociales.

El actor tuvo una vida cargada de fama, éxito y glamour, aunque también superó la muerte de su segunda esposa.

Mickey se convirtió en el intérprete mejor pagado de Hollywood entre 1939 y 1941, pues debutó como estrella infantil en papeles junto a Judy Garland. Además de que alcanzó gran popularidad tras su participación en El Club de Mickey Mouse.

En el ámbito musical también alcanzó popularidad con temas como The Wandering Wind, The Choice Is Yours y It Certainly Ain’t a Nice Thing.

Mickey compartió sus últimos años con Chrissie Brown, su pareja durante casi dos décadas que tampoco ha dado a conocer las causas del fallecimiento.

También te puede interesar: Muere reconocida actriz mexicana a los 83 años.