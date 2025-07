Litzy responde a quiénes del “90’s Pop Tour” no invitará a su boda con el chef Poncho Cadena

Cada vez está más cerca la boda de Litzy y el chef Poncho Cadena, la celebración de un amor que se originó en MasterChef Celebrity. Con los preparativos en marcha, sus fans tienen mucha curiosidad de conocer todos los detalles de la ceremonia y la fiesta, que tendrán lugar en octubre.

La última revelación que la protagonista de “Cautiva Por Amor” ha hecho, es a quiénes del “90’s Pop Tour” no invitará a su boda.

Litzy y el chef Poncho Cadena tendrán una boda íntima, con sus personas más cercanas

La actriz y cantante asistió al programa web Pinky Promise, donde se reunió con sus excompañeras de JNS: Karla Díaz conductora del programa y Regina Murguía, quien acudió también como invitada.

Como parte de una dinámica en que los invitados responden preguntas del público al azar, Litzy fue cuestionada sobre qué integrantes del “90’s Pop Tour” no están invitados a su boda con el chef Poncho Cadena. Al ser un ícono musical de esta década, la cantante ha participado en la exitosa gira al igual que los integrantes de OV7 y Caló.

Antes de que la actriz de “Cautiva Por Amor” respondiera, Regina bromeó que ella y Karla ya tendrían que estar invitadas. “Tú y yo ya amarramos aquí”, dijo entre risas.

“Literal, no voy a invitar casi a nadie, qué les digo”, respondió Litzy. “O sea, es que quiero una boda de 50 personas”.

A partir de esta respuesta, inmediatamente siguieron las risas y bromas. “O sea, no es gira, me voy a casar, no vamos a ir a cantar”, dijo Litzy. Luego, Regina jugó con la idea de que entre ellos se dirían: “¿ya pasaron el llamado para la boda?”.

“A todos los adoro y sí me encantaría invitar a todos, la verdad es que sí, pero como queremos algo más íntimo…”, ahondó la intérprete. También aclaró que Karla y Regina sí asistirían, pues a ellas las considera sus hermanas y han compartido muchas más experiencias de vida, no solo han coincidido en la gira.

