Actor de telenovelas muere a los 27 años; ¿quién era y qué le pasó?

El mundo de los dramas asiáticos vuelve a vestirse de luto luego de que se confirmó el fallecimiento de Lian Youcheng , un famoso actor de telenovelas quien perdió la vida a los 27 años de edad, con una carrera por delante en el mundo del espectáculo.

El joven de origen chino ya se había coronado como todo un galán de telenovelas en su país y en otras naciones como Japón y Corea. Sin embargo, perdió la vida de manera sorpresiva tras contraer una enfermedad que se tornó complicada y lo obligó a pasar sus últimos días en el hospital.

¿Quién era y cómo murió Lian Youcheng?

Medios de comunicación en China confirmaron que el actor falleció tras complicaciones por una gripe. De acuerdo con fuentes cercanas al famoso, primero los síntomas fueron leves y no representaron alerta, sin embargo, al paso de los días su estado de salud empeoró.

Los médicos aseguraron que, tras la gripe, se habría desarrollado una infección en el sistema nervioso central, a pesar de recibir tratamiento perdió la vida el pasado 30 de enero de 2025 .

A pesar de que el actor pasó verdaderos momentos de angustia antes de fallecer, tuvo la oportunidad de paras sus últimos minutos de vida a lado de su familia. Fuentes cercanas incluso señalan que el joven pudo decir unas palabras de despedida a su madre.

Chinese actor dies aged 27, reportedly from flu complications https://t.co/JAXbUSnuTE pic.twitter.com/jBvHJ00UbZ — AsiaOne (@asiaonecom) February 5, 2025

El actor chino, que se hizo famoso por aparecer en diferentes telenovelas románticas en su país, era muy querido por todas sus fans, quienes enviaron sus condolencias a familiares y amigos de Lian Youcheng, esperando que se realice un último adiós al que puedan acudir sus seguidoras.

La muerte del galán de dramas asiáticos ha dejado en luto a miles de personas, quienes lo admiraban por aparecer en telenovelas como Echo of Her Voice o My Heart , además de que ya tenía contemplados otros proyectos importantes que apenas se producirían en 2025.