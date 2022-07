Negligencia médica lleva a la muerte a querida actriz mexicana.

Marta Aura Palacios, conocida como Marta Aura, falleció el pasado 9 de julio de 2022, según confirmaron la Compañía Nacional de Teatro, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y la Secretaría de Cultura.

Recordamos la trayectoria de Susana Dosamantes tras su fallecimiento.

Simón Guevara, hijo de la fallecida actriz, confesó al medio Reforma que su madre falleció debido a una neumonía. Por si fuera poco, la actriz también habría sufrido una negligencia médica que la llevó a la muerte: “Al parecer hubo un pequeño accidente... el que puso el catéter le pinchó mal y le perforaron un pulmón, empezó a perder oxígeno”, declaró.

Con 60 años de trayectoria y 83 años de edad, Marta Aura falleció dejando grandes aportaciones en el teatro, cine y televisión, así como su aporte en la promoción y difusión cultural.

“El diagnóstico fue de neumonía atípica, no nos esperábamos que fuera tan grave, le costaba respirar”, continuó Simón.

Te puede interesar: Muere reconocida actriz mexicana a los 83 años.

¿Familia de Marta Aura tomará acciones legales?

Luego de darse a conocer que Marta Aura sufrió negligencia médica, Simón Guevara niega que interpondrá una queja o una denuncia.

“No estamos para eso, no en este momento. Sabemos que es de humanos errar, ni quise saber quién fue, mis hermanos me pidieron no hacer más grande esto”, dijo a Reforma.

La actriz fue despedida la noche del sábado 9 de julio, en un funeral al que asistieron familiares, amigos y figuras del espectáculo como Ana Patricia Rojo.

“No nos queda más que agradecer el amor de la gente... podemos quedarnos sabiendo que mi mamá está descansando”, concluyó.

Marta Aura nació en la Ciudad de México y estudió en la Academia Nacional de Bellas Artes. Posteriormente, la actriz inició su carrera artística en proyectos como Voces en el templo y El divino Narciso, aunque también se dio a conocer por su participación en múltiples melodramas mexicanos.

También te puede interesar: Muere Susana Dosamantes, mamá de Paulina Rubio.