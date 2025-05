Acusan a famosa actriz de golpear a una de sus compañeras y la corren de una obra de teatro

Vaya lío en el que se encuentra la famosa actriz Manola Diez, quien se ha robado los reflectores en las últimas horas después de que se diera a conocer que fue despedida de la obra “Teatro en Breve” por agredir físicamente a su compañera, Anyolina Broy.

¿Qué se sabe sobre lo sucedido? Anyolina Broy acusó en un video compartido por Maxine Woodside a Manola Diez de haberla golpeado el domingo pasado durante una de las funciones de “Teatro en Breve”.

De acuerdo con información compartida por Broy, ambas actrices se encontraban preparándose para iniciar sus respectivas actuaciones cuando sucedió la agresión, misma que derivó en el despido de Manola Diez del proyecto.

“Desafortunadamente, me pasó una situación muy desagradable el domingo con una productora y actriz. La señora se llama Manola Diez. Bueno, fui agredida físicamente básicamente por ella”.

Según Anyolina Broy, el incidente se dio cuando ella y el director de una de las obras, Carlo Guerra, ingresaron al recinto donde Manola estaba dando una de sus funciones.

“Ella no había dado función, simplemente estaba hablando con parte de su elenco y su respuesta fue: ‘Bueno, si no queda de otra, pasa’. Fue un poquito altanera y yo dije: ‘Tranquila, cálmate, no pasa nada’. Él pasó, yo detrás, y me agarró por el brazo y me dice: ‘Bueno, pasa, que voy a cerrar la puerta’. Y le digo: ‘No, voy a buscar el Diurex que se me quedó’. Cuando voy saliendo, me dice: ‘Bueno, ¿para qué entras?’. Lanza la puerta (…) y yo dije: ‘Dios mío, esta señora, ya no aguanto’”, añadió.

“Abro la puerta y le digo: ‘Disculpa. O sea, esta no es la actitud. No me parece en absoluto, te pido respeto, por favor, exijo respeto’. Se para y de manera altanera empieza a hablarme: ‘Tú a mí no me grites, a mí no me vas a gritar, no me hablas así, menos delante de mi marido. ¿Qué te pasa?’. Y yo le dije: ‘Epa, cálmate, no te estoy gritando, simplemente te pido respeto, tú eres la que estás gritando, o sea, relájate y vamos a hablar las cosas’”, recalcó.

¿Por qué reaccionó violentamanete Manola Diez?

Posteriormente, Manola Diez le dijo a Broy que le estaba faltando al respeto, que si no sabía quién era ella. Acto seguido, Anyolina decidió salir del foro mientras Manola seguía gritando, fue en ese momento cuando Diez le dio una cachetada a Broy.

“‘No, que no puede ser, no sabes quién soy yo’. Le digo: ‘Baja la voz, me estás faltando al respeto, baja la voz, por favor’. Como seguía con su griterío (…) le dije: ‘Mira, tienes una actitud muy loca, de verdad, yo no puedo hablar contigo así’. En eso es que me volteo y voy saliendo del foro (…) Cuando siento una cachetada así, o sea, yo estaba como de perfil y sentí la cachetada, o sea, ni siquiera la vi venir porque ni siquiera me tenía de frente, o sea, fue casi a espaldas, De verdad, fue tanto el dolor que me quedé así, o sea, yo no sabía cómo reaccionar”.

¿Corrieron a Manola Diez?

Como mencionamos anteriormente, Manola Diez fue despedida del proyecto “Teatro en Breve” y se sabe que le exigió a Paco Lalas la devolución del dinero que invirtió en la obra, amenazándolo con demandarlo por robo.