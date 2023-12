“Llegó muy sabroso”: Adal Ramones responde a De Nigris tras pelea en aeropuerto

Este miércoles, las redes sociales ardieron con un explosivo enfrentamiento entre dos gigantes de la televisión mexicana: Adal Ramones y Poncho De Nigris.

El escenario de la disputa fue el aeropuerto de Monterrey, donde ambos famosos protagonizaron una acalorada discusión que dejó a todos con la boca abierta.

¿Qué pasó entre Adal Ramones y Poncho De Nigris?

En un video que se volvió viral en cuestión de minutos, se puede apreciar a Adal y Poncho intercambiando palabras fuertes, con gestos exaltados y hasta señalándose mutuamente con el dedo. ¿Qué desató esta tormenta de chismes y polémica?

Poncho De Nigris no tardó en contar su versión de los hechos a través de historias en Instagram, buscando que sus seguidores conocieran su versión de la historia que pronto se hizo eco en internet. Según el carismático influencer, él fue el ganador de la discusión, argumentando que Adal Ramones intentó iniciar una pelea a golpes, pero él prefirió no caer en ese juego, recordando que ya están en una etapa de la vida donde es mejor evitar los “shows” públicos.

Adal Ramones responde y se mofa de Poncho De Nigris

Sin embargo, Adal Ramones tiene su propia versión, y no tiene reparos en burlarse de Poncho De Nigris. Según el conductor, él fue el triunfador de la disputa y reveló un detalle que desató las risas en las redes sociales: “Pues llegó muy sabroso, yo creo que ha de haber creído que me iba arrugar, y entonces le hago, le digo de donde crees, me hace así y le digo ‘ay, si me dolió mucho, ay uy’ y me dijo, ‘no te estés riendo wey'….Le digo ‘wey, ya avánzale, ya pasaron 13 años, no friegues’”, expresó Adal entre risas.

Así mismo, a través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, Adal Ramones compartió una imagen junto a la frase: “Nada en la Tierra consume a un hombre más rápidamente que la pasión del resentimiento” y agregó “¡Espero que esta noche duermas bien!”

La contienda entre estos dos titanes de la televisión mexicana parece estar lejos de terminar. ¿Quién lleva la razón? ¿Fue Adal el ganador indiscutible o Poncho supo esquivar la tormenta?