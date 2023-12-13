Poncho De Nigris y Adal Ramones se pelean en el aeropuerto; así fue el momento

En un sorprendente giro de los acontecimientos, los reconocidos medios de comunicación se encuentran en alerta máxima después de que Poncho De Nigris y Adal Ramones protagonizaran un enfrentamiento épico en las afueras del Aeropuerto de Monterrey.

Las imágenes, que rápidamente se volvieron virales en redes sociales, capturaron el tenso momento en el que dos figuras de la televisión mexicana se enfrascaron en una acalorada discusión.

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Poncho De Nigris y Adal Ramones se pelean en el aeropuerto

Según los primeros reportes, el enfrentamiento tuvo lugar en la tarde del 12 de diciembre, dejando a los testigos incrédulos y ávidos de detalles sobre la razón detrás de esta sorprendente pelea.

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¿Qué dijo Poncho De Nigris sobre el incidente?

Horas después del incidente, Poncho De Nigris rompió el silencio y compartió su versión de los hechos a través de un video en su cuenta de Instagram. En la grabación, se observa a Adal Ramones hablando por teléfono, ajeno a la presencia del influencer. Poncho, decidido a aclarar viejas disputas, se acercó y desafió al conductor a decirle "en la cara todo lo que dijo".

Las palabras de De Nigris revelaron que el conflicto tenía raíces profundas en el pasado. El influencer confesó que quería confrontar a Adal debido a un trato despectivo que recibió al inicio de su carrera, prometiendo encararlo cuando tuviera la oportunidad. La confrontación tomó un giro inesperado cuando Adal se exaltó y pareció dispuesto a iniciar una pelea física.

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En sus declaraciones, Poncho de Nigris admitió que en un principio le causó gracia la reacción de Ramones, pero rápidamente se dio cuenta de que ya no era el momento de protagonizar un espectáculo público. Calificó la situación como ridícula, destacando la edad, así como la estatura de Adal y reveló que la confrontación se limitó a intercambio de palabras fuertes antes de que la presión mediática aumentara.

Me sentí como ridículo porque ya está veterano y está chiquito. Cuando vio que lo estaban grabando se me puso picudillo. Mentadillas de madre tranqui y ya.

¿Por qué se pelearon Poncho De Nigris y Adal Ramones?

Hasta el momento, Adal Ramones no ha dicho algo respecto al incidente. No obstante, es importante recordar que, en una reciente participación de Poncho en un reality show, el influencer rememoró que en sus inicios, el presentador de 62 años lo trató de manera despectiva, generándole un sentimiento de menosprecio. En consecuencia, De Nigris había manifestado su firme intención de encarar a Ramones en persona para confrontarlo respecto a las palabras pronunciadas en ese momento.