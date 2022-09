Adam Sandler preocupa a sus fans tras aparecer con bastón.

Adam Sandler se ha mantenido alejado de los reflectores desde que se estrenó “Hustle” en una plataforma de streaming; sin embargo, en días recientes se dejó ver caminando por las calles de Los Ángeles, apoyado por un bastón para caminar, esto desató la preocupación de sus fans.

Adam Sandler es uno de los mejores actores de Hollywood en cuanto a comedia se refiere y desde sus inicios se ha caracterizado por sus grandes interpretaciones y caracterizaciones, sobre todo en la cinta ya mencionada que combina comedia y drama.

Sin embargo, el actor y también productor se encuentra trabajando en lo que será su próximo proyecto, mismo que tendría un significado especial para el actor ya que trabajará con un reparto muy especial; su familia.

En julio pasado el actor concedió una entrevista para Variety y de acuerdo con este medio, Adam Sandler protagonizará su nuevo proyecto junto a Jackie Sandler (su esposa), y sus dos hijas adolescentes Sadie (16 años) y Sunny (13 años). La cinta llevará por nombre “You are so not invited to my bat Mitzvah”, basada en una novela de Rosenbloom.

Adam Sandler aparece con bastón

Las grabaciones de este nuevo proyecto que aún no tiene fecha de estreno y que se sabe se estrenará en una plataforma de streaming siguen, no obstante, sorprendió ver al histrión caminando por las calles de Los Ángeles apoyado de un bastón metálico cuando se dirigía a un restaurante.

¿Qué le pasó? Las imágenes fueron captadas por el Daily Mail y desataron la preocupación de sus fans que desconocen lo que le pasó al actor que hasta el momento no se ha pronunciado al respecto, por lo que se desconocen los motivos por los cuales necesita caminar apoyándose de un bastón.

Tras un largo rato, Adam y su esposa abandonaron el restaurante en cuestión y lo hicieron con algunas bebidas en la mano y aparentemente bolsas de comida para llevar.