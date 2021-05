Adamari López llega a los 50 años en su mejor forma.

La presentadora de televisión sopló 50 velitas más delgada que nunca y rodeada del amor de su esposo, Toni Costa, y su pequeña Alaïa.

Sana, contenta y en su mejor forma física es como llega Adamari López a sus 50 años de vida, es por eso que el programa donde es conductora la puertorriqueña, preparó un show para homenajear a la también actriz.

Para anunciar el festejo, la producción del programa matutino que se transmite en Estados Unidos, compartió una fotografía de Adamari López de niña en su cuenta de Instagram para felicitarle, como era de esperarse sus fans llenaron de comentarios felicitando a López, quien ha conquistado al público con su carisma, y también con su ejemplo para llevar una vida saludable.

“Como pasa el tiempo y ella hermosa como siempre”, “Su carita es la misma siempre”, “Tiene la eterna juventud”, “Hay tan bonita, que ternura”, “Esa carita de ángel no le cambia felicidades”, “Una mujer que no envejece”, “Tiene la misma carita, no cambia”, fueron algunos de los comentarios de los fans de Adamari.

Adamari López es hoy en día una de las actrices más queridas, así como también una de las conductoras más influyentes del mundo del entretenimiento y gran ejemplo para sus seguidores, quienes ven en ella no sólo a una mujer entregada, sino una madre cariñosa y un ejemplo de vida.

Con una carrera artística exitosa y consolidada, rodeada del amor incondicional de su familia, cobijada con el apoyo del público y luciendo una figura mejor que nunca, sin duda este fue un cumpleaños muy especial para ella.

Cabe destacar que durante los últimos meses, Adamari López sorprendió al público luciendo un estado físico ideal, logrando bajar los kilos de más que tenía encima y lo logró con disciplina y apegándose a una rutina de ejercicio que le permitió mejorar su condición física, perder peso y estilizar su figura.

“Había empezado el año con una transformación porque quiero vivir, ¡quiero vivir y estar sana…! Una motivación grande para mí ha sido el público que día a día me ha ayudado con sus buenos pensamientos, a veces con sus comentarios que pueden ser duros pero que motivan todavía para seguir adelante. Yo creo que me faltarán como unas 15 libritas que me gustaría intentar bajar, y seguir alimentándome de manera correcta no solamente en lo que como, sino también en el espíritu, en mi pensamiento y en mi palabra”, compartió Adamari con sus compañeros de trabajo.