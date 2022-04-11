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FOTOS | Adamari López se tatuó el pecho tras mastectomía.

La estrella de la pantalla chica hizo público el trabajo estético que recientemente se realizó.

Por: TV Azteca

Adamari López amaneció poderosa..jpg
Adamari López bailando..jpg
Adamari López con aretes..jpg
Adamari López en sesión de tatuaje..jpg
Adamari López con blusa negra..jpg
Adamari López con camisa a rayas..jpg
Adamari López con camisa azul..jpg
Adamari López con camisa blanca..jpg
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Adamari López en la cocina con una amiga..jpg
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Adamari López feliz con su hija..jpg
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Adamari López festejando a su hija..jpg
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