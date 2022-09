Adela Micha reacciona a los memes tras sus polémicos comentarios sobre Silvia Pinal.

Adela Micha estuvo en el ojo del huaracán hace algunos meses tras sus polémicos comentarios sobre Silvia Pinal, asegurando que “ya no tardaba en morirse” luego de ser hospitalizada.

Doña Silvia Pinal cambió de médico y reaparece sana y lúcida.

La presentadora mexicana acaparó los memes en las redes sociales y las contundentes críticas de los internautas. Durante su participación en una conferencia sobre liderazgo en el marco del evento 50 líderes Jalisco, Adela Micha reaccionó a los memes que se viralizaron en las plataformas digitales.

“Me da igual. Yo no sé cómo pierden su tiempo haciendo eso. Yo no tengo tiempo para eso”, dijo en exclusiva a Venga la Aelgría para despues agregar que “No me quita el sueño, hay otras cosas que sí me quitan el sueño, pero eso no”.

Adela Micha expresó que solo estaba haciendo su trabajo, pero tuvo la mala fortuna de ser grabada con su micrófono encendido.

"¡Ay que lata con eso! Es increíble que sigan dando lata con eso. No sé qué decir, estaba haciendo mi trabajo. Tuve la mala fortuna de que mi micrófono estaba abierto”, contó a las cámaras de este programa.

¿Adela Micha se reconcilió con Silvia Pinal?

Harta de las críticas a su persona, Adela Micha confirmó que realizó una llamada a Silvia Pinal para ofrecerle una disculpa: “Se oyó mal, pero en realidad estaba haciendo mi trabajo. Le ofrecí una disculpa a quien se la tenía que ofrecer”, expresó en exclusiva a VLA.

Luego de no ser invitada el homenaje de Silvia Pinal en Bellas Artes, la conductora mexicana asegura que no hay rivalidad con la madre de Alejandra Guzmán.

“La señorona Silvia Pinal me dijo ‘no te preocupes’ y nos reímos del incidente”, concluyó notablemente molesta por los cuestionamientos, pues volvió a ser tendencia tras la muerte de la reina Isabel II.

