Silvia Pinal reveló todo sobre su homenaje en Bellas Artes.

Silvia Pinal es una de las grandes estrellas del cine mexicano, que a lo largo de sus más de 70 años de trayectoria ha logrado construir una de las carreras más sorprendentes del medio del espectáculo en México.

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Por lo que esta noche, el gobierno mexicano le va a rendir un merecido homenaje en el Palacio de Bellas Artes, donde se va a recordar su paso por la pantalla grande trabajando al lado de Luis Buñuel, pero sobre todo su trayectoria en el teatro de nuestro país.

Silvia Pinal reveló los detalles de su homenaje en Bellas Artes.

Por este motivo, este lunes tuvimos una llamada en exclusiva con Silvia Pinal, quien nos reveló todos los detalles de lo que va a ser su homenaje en Bellas Artes y de las emociones que siente por este evento.

Yo estoy fascinada de oírte hablar, estoy muy emocionada porque yo cuando estudiaba, yo estudié mucho tiempo en Bellas Artes

Pues sí como no, claro que sí; estoy muy agradecida, pero bueno, yo voy a ir alguno de los ensayos, no sé si toda porque una vive, tienen vida en diferentes partes, entonces no todos vienen. Muchas gracias, hasta pronto

A lo largo de su carrera, Silvia Pinal ha logrado construir muchos logros, por lo que ahora va a recibir un más que merecido homenaje a su trayectoria, en donde la diva del cine mexicano estará acompañada de sus familiares, amigos y colegas, también se ha sumado al reconocimiento la Cineteca Nacional, integrantes de Orquesta Sinfónica Nacional, de la Compañía Nacional de Danza y el Coro de Solistas Ensamble de Bellas Artes.

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De esta forma, Silvia Pinal va a recibir un merecido homenaje por todo lo que le ha ofrecido a México con su talento.

