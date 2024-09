Adianez Hernández revela detalles de su boda en la Riviera Maya y sus planes de tener un hijo con Augusto Bravo

Este lunes 9 de septiembre de 2024, a través de nuestros foros en Ventaneando, Adianez Hernández nos compartió los detalles de su reciente boda e, incluso, nos reveló sus planes de tener un hijo con Augusto Bravo.

Adianez Hernández revela detalles de su boda

Durante la plática, Adianez Hernández reveló que la boda junto a Augusto Bravo fue algo mágico: “La verdad es que fue algo muy bonito. Este fue un día mágico, lleno de una vibra y una energía espectacular”.

Te puede interesar: Augusto Bravo confirma que se casó con Adianez Hernández

Tras ser cuestionada sobre qué la llevó a aceptar casarse con Augusto Bravo, viniendo de un escenario complicado para ellos, la actriz y conductora mexicana respondió: “Creo que no hubo mucho que pensar (…) Ha sido un hombre que desde un inicio ha estado conmigo, me ha apoyado, me ha escuchado, me ha amado, me ha procurado, me ha cuidado, o sea, una suma de cosas que a mí me dan mucha paz.”

De igual modo, Adianez añadió que sus hijos también influyeron para llevar su relación al siguiente nivel: “Veo a mis hijos y mis hijos están tan bien que yo decía, para mí eso iba a ser clave. Lo fueron conociendo, se llevan increíble”.

¿Adianez Hernández quiere tener hijos con Augusto Bravo?

También reveló que, a pesar de no estar en sus planes, le gustaría tener un hijo con su ahora esposo, Augusto Bravo: “Yo sí, con él sí. O sea, yo ya había cerrado la fábrica definitivamente, si no era algo que estuviera en mis planes. Yo tengo dos niños maravillosos y muy traviesos que tienen muchísima energía y de repente pues si era como no, ya, o sea, imagínate un tercero. Entonces si era como ya no había opción. Él tiene muchas ganas y como yo lo veo con mis hijos, no lo dudo”.

Te puede interesar: EXCLUSIVA: Rafael Herrerías desmiente boda de Luis Miguel y Paloma Cuevas