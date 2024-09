EXCLUSIVA: Rafael Herrerías desmiente boda de Luis Miguel y Paloma Cuevas

El empresario Rafael Herrerías desmintió los rumores sobre un supuesto matrimonio entre el cantante mexicano, Luis Miguel, y la empresaria española, Paloma Cuevas, los cuales surgieron a raíz de unas declaraciones suyas durante la comida anual de los ‘300 Líderes Mexicanos’.

En exclusiva para Ventaneando, Herrerías aclaró que sus palabras se referían en realidad a la boda de Michelle Salas y Danilo Díaz, celebrada durante el mes de octubre de 2023, a la que él no pudo asistir.

A través de una entrevista telefónica, Herrerías explicó: “Me preguntaron por qué no había ido a la boda (…) pero yo estaba pensando que era la boda de Michelle y yo contesté creyendo que estaba hablando de la boda de Michelle Salas y no de Enrique Ponce, digo Luis Miguel”.

Al ser informado de que sus declaraciones se habían interpretado como la confirmación de un enlace entre Luis Miguel y Paloma Cuevas, el empresario mexicano de 73 años, aclaró: “No, yo no confirmé eso, eso si no lo hice. Yo no dije ‘que sean muy felices y esto’”. Además, comentó: “No sé ni qué dije exactamente porque yo tengo que estar en una comida de empresarios y vas caminado y esperas que te entrevisten y que te pregunten qué te parece el PIB y cosas de empresa, no de la boda de unos amigos”.

Rafael Herrerías señala que sus palabras fueron malinterpretadas

Finalmente, el empresario subrayó que sus palabras fueron malinterpretadas: “Digo, sí dije cosas de una boda, pero no la que ellos suponían. Eso que quede muy claro, porque me vas a decir, ‘si dijiste que la boda, que dije que sean felices’ sí, pero yo estoy hablando de Michelle y Danilo, no de los demás”, concluyó.