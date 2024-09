Augusto Bravo confirma que se casó con Adianez Hernández

Agusto Bravo, pareja de Adianez Hernández, confirma en exclusiva para Ventaneando que contrajeron nupcias hace algunos días en la Riviera Maya, hecho que se destapó gracias a una publicación que la conductora hizo en redes sociales.

¿Qué dijo Augusto Bravo?

Al preguntarle cómo se sentía después de haber contraído matrimonio con Adianez Hernández, Augusto Bravo declaró que “muy bien, gracias a Dios muy bien, recién casado. La verdad es que amigos, familia, toda la gente que estuvo con nosotros, aparte de estar muy agradecidos, la vibra sí estaba muy chida, la verdad yo muy feliz, muy contento”.

“Ha sido de los mejores días de mi vida. Estamos empezando esta nueva etapa, evidentemente con las ganas de hacerlo lo mejor que podamos y podemos mucho y podemos muy bien. La verdad es que estamos muy felices”, agregó el ahora esposo de Adianez Hernández.

¿Qué dijo sobre la polémica que ha permeado a su relación?

Sobre la polémica que ha rodeado a su relación, dado que surgió cuando ambos aún vivían con sus exparejas, Larissa Mendizábal y Rodrigo Cachero, dijo: “Yo ya no voy a hablar de ese tema. Te puedo decir que estamos muy felices, estoy muy enamorado y estoy muy contento y muy feliz de estar con ella y compartir mi vida con ella”.

“La verdad mientras el hate no venga de parte de mi familia, mientras no venga de mis amigos, me da lo mismo, o sea, no puedes controlar lo que la gente diga”, aseguró.

¿Cómo protegen a los hijos de Adianez de la polémica? Finalmente, Augusto Bravo recalcó que para él y para su ahora esposa lo más importante es el bienestar de los hijos que Adianez procreó con Rodrigo Cachero, por lo cual, han tratado de mantenerlos al margen de la exposición mediática.

“Evidentemente para ella son prioridad y para mí también y está perfecto, entonces, hemos estado cuidando esta parte mediática, por así decirlo, para con ellos y no es que yo esté acostumbrado, no es que me gusté que vengan y me entrevisten, pero sé que es parte del show y qué hago, aquí estamos”, finalizó.