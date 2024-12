Adianez Hernández y Rodrigo Cachero se reencuentran en el cumpleaños de su hijo tras infidelidad

Después de la polémica que se generó con su repentina separación y que Adianez Hernández revelara públicamente que le fue infiel a Rodrigo Cachero, su expareja, con Augusto Bravo, con quien hace poco contrajo matrimonio, la expareja se volvió a reencontrar, pero ahora en el cumpleaños de su hijo.

Varios meses han pasado de su separación y a lo largo de este tiempo se dijeron de todo, aunque siempre con el debido respeto por el bienestar de los hijos que ambos tienen en común.

Como mencionamos al principio, la polémica no se alejó de Adianez Hernández, quien hace poco se casó con Augusto Bravo en una lujosa ceremonia en la playa, mientras que Rodrigo Cachero se mantuvo al margen y con perfil bajo.

¿Adianez Hernández y Rodrigo Cachero se volvieron a ver las caras?

Adianez Hernández y Rodrigo Cachero se encontraron una vez más el pasado fin de semana para celebrar el cumpleaños de su hijo menor, Kai, quien tuvo una segunda fiesta en Cancún, a la que sí asistió Augusto Bravo.

¿Cómo resintieron los hijos de Adianez Hernández y Rodrigo Cachero? En entrevista con “Ventaneando”, Adianez Hernández fue cuestionada sobre el impacto que tuvo en sus hijos su infidelidad con Augusto Bravo.

Hernández aseguró que sus dos hijos tienen una buena relación con Augusto Bravo: “Ian sabe todo, tiene 10 años, yo le expliqué que ‘Mamá conoce a Pepe (Augusto) desde antes de separarse, pero no se separa mamá por Pepe, de tu papá', pasaron cosas, cosas que solo tengo por qué platicar con él”.

¿Adianez Hernández quiere tener más hijos?

Al preguntarle si le gustaría convertirse en madre, Adianez declaró que “yo ya había cerrado la fábrica. No era algo que estuviera en mis planes, ya no había opción. Él tiene muchas ganas y, como yo lo veo con mis hijos, no lo dudo”.

