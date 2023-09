Adianez Hernández confirma infidelidad a Rodrigo Cachero: “Me enamoré" (VIDEO)

Hace unos días, Rodrigo Cachero dio a conocer que su matrimonio con Adianez Hernández había llegado a su fin, esto tras once años de relación e hijos de por medio. A raíz de eso se desataron infinidad de rumores, muchos de ellos encaminados a una presunta infidelidad de la exparticipante de Survivor México.

¿Ex de Rodrigo Cachero confirmó la infidelidad de Adianez? Hace algunas días, Larisa Mendizábal, expareja de Rodrigo Cachero, compartió un video en su cuenta de Instagram donde confirmó los rumores que circulaban sobre la infidelidad de Augusto Bravo, su expareja, con Adianez Hernández.



Te puede interesar: FOTOS | Se confirma infidelidad de Adianez Hernández a Rodrigo Cachero

Ep 64: Adianez no volverá a hablar con Aarón y Lis Vega vive del hate

Mendizábal recordó cómo se vio envuelta en esta situación y reveló que Augusto Bravo había tenido una relación extramarital con Adianez Hernández, la esposa de Rodrigo Cachero. Este descubrimiento se dio a inicios de junio pasado, aparentemente cuando el actor también se percató de la supuesta infidelidad.

“Efectivamente, Augusto Bravo fue mi pareja, mi compañero de vida y con quien viví los últimos 11 años. A principios de junio pasado me tuvo que confesar que me había estado siendo infiel con Adianez Hernández, me lo confesó porque Rodrigo Cachero, papá de mi hijo y esposo de Adianez, se dio cuenta de lo que estaba pasando”, dijo Mendizábal.

También te puede interesar: Exesposa de Rodrigo Cachero confirma que Adianez Hernández le fue infiel al actor con su pareja

“Quiero aclarar que no. No éramos amigos los cuatro, no salíamos juntos, no compartimos, en once años nunca coincidimos juntos en un cumpleaños o una reunión. Llevamos una relación cordial, pero no cercana”, enfatizó.

“Augusto sabía que ella era la esposa de Rodrigo y ella sabía que él era el esposo de Larisa. Supongo que su relación comenzó por redes sociales, no sé cómo ni por qué comenzaron a hablar, eso no lo sé. Una vez que Augusto me dice que me fue infiel, ya no hubo intención de su parte para hablar o explicar mucho. Solamente me dijo textualmente: ‘Perdóname, no te merecías esto, no sé qué me pasó, ni yo me reconozco’, y se fue de la casa de donde vivíamos”.

¿Qué dijo Adianez Hernández?

Hasta hace unos momentos, Adianez Hernández le hizo frente a los rumores y habló al respecto en sus redes sociales, donde compartió un video explicando la situación: “No soy una persona que no dé la cara, así que aquí estoy, y quiero hablarles desde lo más profundo de mi corazón, como mamá y como ser humano y creo que todos los seres humanos estamos llenos de debilidades y de errores”.

Te puede interesar: Rodrigo Cachero revela cómo se dio cuenta del engaño de Adianez Hernández

“Con Rodrigo mi amor se terminó, ya sé que debí haberme separado con tiempo y debí haber hecho las cosas de mejor manera, pero a veces es más fácil decir que hacer, solo el imaginarme el romper a mi familia me destrozaba muchísimo y fue muy difícil y yo sé que no lo hice bien, lo reconozco, hoy le ofrezco mis más sinceras disculpas a Larisa Mendizábal y a todas las mujeres que indirectamente se sienten identificadas con el dolor de una mujer, pido disculpas a mis papás, principalmente a mi mamá por el dolor causado, a mis hermanos, al padre de mis hijos, a Rodrigo, a Santi”.

“No supe controlar mis emociones, sí, me enamoré. Desafortunadamente cuando en las relaciones cabe un tercero es porque las cosas no están bien, sabemos que hay quiebre y que con amor se superan, pero cuando esos quiebres rompen ciertos límites superarlo es muy difícil y el amor se desgasta”, declaró.