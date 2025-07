El truco de maquillaje que usan las famosas para que el delineado dure todo el día

Un problema muy frecuente con el maquillaje, es la facilidad con la que algunos productos van perdiendo intensidad a lo largo del día. Es precisamente lo que suele ocurrir cuando el delineado de ojos se desvanece con el paso de las horas, pero que puede solucionarse con un truco para que dure por horas en el que hasta las famosas confían.

¿Cómo hacer que el delineado dure todo el día? Sigue este fácil truco de las celebridades

Si te ha pasado que tu eyeliner se esfuma a mitad del día, probablemente sea porque no estás aplicándolo de la manera correcta. La buena noticia es que es posible remediar esta complicación con un truco de maquillaje para que el delineador dure más.

Esta técnica de belleza es bastante conocida entre las famosas y consiste únicamente en dos pasos: usar un producto adecuado y fijarlo para prolongar la duración. En este sentido, lo primero que tienes que hacer, es elegir una versión que sea a prueba de agua, ya sea especial para piel grasa o piel seca, según sea tu caso.

Crédito: Freepik Con una buena rutina, es posible que el delineado permanezca intacto por horas

Antes de comenzar con los trazos, prepara tu piel y aplica una capa suave de polvo traslúcido. Dale forma a tu delineado y deja secar; una vez que esté listo y ya hayas maquillado las pestañas, rocía un poco de spray fijador.

Salen a la luz audios donde Dulce se quejaba de los desacuerdos que tenía con sus socios de su línea de maquillaje [VIDEO] Los audios que han salido a la luz, reflejan el desacuerdo de Dulce por las ventajas que sus socios sacaban por su línea de maquillaje, ella salía perdiendo.

Otros trucos para evitar que tu delineado se desvanezca con las horas

De acuerdo con el canal de YouTube Secrets and Colors by Miriam Llantada, un truco muy útil para que un delineado dure todo el día, consiste en no combinar fórmulas que por sus ingredientes son incompatibles. Es decir, si usas protector solar con base oleosa, el resto de maquillaje para ojos deberá ser así, pues con las fórmulas en agua se podrían crear plastas.

Por último, también puedes sellar tu delineado líquido con una ligera capa de sombra en el mismo color, lo que cumplirá con la misma función que los polvos traslúcidos. De esta manera, tendrás un makeup impecable todo el día, resistente a los cambios de clima y el ambiente.