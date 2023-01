Adrián Uribe quiere volver a ser papá, tal como lo hizo Adal Ramones.

Adal Ramones podría no ser el único hombre maduro en convertirse nuevamente en padre en este 2023, pues su compañero de gira “Chavo rucos”, Adrián Uribe, podría seguir sus pasos.

¿Qué dijo Adrián Uribe al respecto? En exclusiva para Ventaneando, Adrián Uribe reveló que le gustaría volver a convertirse próximamente en padre al lado de su esposa Thuany Martins.

“El interés está desde antes de que Adal volviera a ser papá, o sea. De hecho, mi esposa y yo lo hemos platicado, por un lado nos gustaría a los dos la verdad, por otro lado también la pensamos. Llegó un momento que nos relajamos y dijimos vamos a aguantarnos tantito y vamos a pensar”, declaró el cómico y actor.

Uribe también dijo que no es conveniente aguantarse tanto tiempo porque los años pasan y él y su esposa no se están haciendo más jóvenes: “No hay que aguantarse tanto también porque no nos estamos haciendo más jóvenes”.

¿Cómo se encuentra Adrián Uribe en estos momentos?

El actor reveló que en este momento se encuentra feliz con su vida, con sus hijos, con su esposa y sobre todo con su trabajo. Pero desea enfocarse más en su familia.

¿Adrián Uribe desea enfocarse más en su familia?

Por ahora, Adrián Uribe prefiere enfocarse de lleno en su esposa y sus dos hijos, a quienes valora todavía más tras la oclusión intestinal que lo llevó al hospital en 2018 y que casi le cuesta la vida al actor.

“Esa fue una reacción muy difícil, la más fuerte definitivamente, pero también donde más aprendí, donde más crecí… donde más 20’s me cayeron. Entonces esa fue una etapa difícil porque además dejé de trabajar un rato por salud”, añadió.

¿Qué está haciendo Adrián Uribe en estos momentos?

El actor está por estrenar la cinta “Infelices para siempre” que filmó al lado de Consuelo Duval, Ari Telch, Angélica Aragón y Eduardo Yáñez, entre otros.