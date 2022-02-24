Adrián Uribe pierde exclusividad con importante televisora.

Adrián Uribe reveló en exclusiva para Ventaneando, que desde junio pasado, dejó atrás su contrato de exclusividad con la televisora de San Ángel y ahora es libre de trabajar en la empresa que requiera su talento.

Ya no soy exclusivo… de hecho esto no lo había dicho... es la primera vez. Desde junio del año pasado, yo ya soy libre para trabajar en cualquier empresa

Como agente libre, Adrián Uribe fundó junto con su mánager, así como con Omar Chaparro y Adal Ramones, la empresa Sold Out, con la que gestionarán diversos contenidos, proyectos y shows en vivo.

Creamos esta productora para empezar a hacer nuestro propio contenido. Así que... de aquí para adelante a volar

Estoy agradecido con la empresa por tantos años de haber sido ‘exclusivo’

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Adrián Uribe habla sobre su próxima boda

En otros temas, el actor compartió que los planes de boda con la brasileña Thuany Martins continúan, pese haberlos pospuesto en enero pasado, pues ella dio positivo a COVID-19.

Íbamos a hacer la boda el 15 de enero en Acapulco, iba a ser todo un festejo muy lindo. Una boda chiquita… 3 mil personas… no es cierto, éramos poquitas personas

Todo se movió por el COVID-19, pero obviamente mi mujer está bien, mi hijo fue asintomático y a mí no me ha dado hasta ahora

Adrián acudió como invitado especial al programa Tu-Night con Omar Chaparro, que se grabó en Guadalajara, y ahí se dijo feliz de compartir créditos con su amiga Consuelo Duval en la película Infelices.

Es una bendición compartir el escenario y el set por primera vez después de haber hecho ‘La Hora Pico’ hace 20 años. Luego hicimos la gira ‘Emparejados’ hace dos años. Ahora estamos haciendo una película juntos. Fue para los dos un gran reto y una gran oportunidad de hacer lo que amamos

En breve, Adrián Uribe emprenderá la gira Chavorrucos Tour al lado de Adal Ramones.

Mucha gente no sabe, pero hace muchos años, yo quería estar dentro de ‘Otro Rollo’, de verdad, lo veía desde chiquito. Yo tenía dos ídolos de niño: Adal y Chabelo

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