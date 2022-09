Las palabras de Adrián Uribe y Adal Ramones a Eugenio Derbez tras su accidente.

Eugenio Derbez sufrió un grave accidente por el cual tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, así lo reveló Alessandra Rosaldo, quien además señaló que la operación había sido todo un éxito, pero que posiblemente tendrían que reemplazarle el hombro a su esposo.

Adal Ramones y Adrián Uribe mandan gran felicitación a Eugenio Derbez.

“Fue una evaluación larga, muy complicada, porque fueron muchas fracturas, porque probablemente hay que reemplazar el hombro derecho”, declaró.

La cantante no quiso revelar qué le pasó al actor, no obstante, dio a conocer que será el propio actor quien en su momento revelará lo que sucedió, pero dejó en claro que no le pasó trabajando como se especuló. Asimismo, declaró que su esposo ya se encuentra en su casa y está bajo el cuidado de su suegra y su hija Aitana.

Adal Ramones y Adrián Uribe le envían mensajes de apoyo a Derbez

Adrián Uribe y Adal Ramones se encuentran en Los Ángeles con su gira “Chavorrucos” y charlaron en exclusiva con Ventaneando donde nos contaron si ya pudieron ponerse en contacto con Eugenio Derbez tras el accidente que sufrió y que provocó que se fracturara un hombro.

Te puede interesar: Adrián Uribe y Adal Ramones tuvieron un gran show lleno de sorpresas.

“Creo que algo básico es el no importunar a la familia, imagínate, yo no he intentado mandar un mensaje porque sé que se va a perder entre miles”, declaró Adal Ramones. Mientras que Adrián Uribe declaró que él sí le había dejado un mensaje en su WhatsApp, mismo que en algún momento escuchará y aprovechó para decirle a Eugenio que pronto estará al 100.

La pareja de comediantes aprovechó las cámaras para cantarle las mañanitas a su colega y amigo por su cumpleaños; sin embargo, decidieron hacerlo en inglés ya que se encontraban en Los Ángeles, al final de la interpretación, Uribe le dijo a su amigo que le diera un beso, pero Ramones no quiso.

¿Dónde se presentarán Adrián Uribe y Adal Ramones? Por último y con el humor que los caracteriza presumieron a Ventaneando que les espera una larga gira por los Estados Unidos con su show “Chavorrucos”. Adrián Uribe se hizo pasar por reportero de nuestro programa e intentó entrevistar a Adal Ramones en un pequeño sketch improvisado.

Adal Ramones reveló que esta era la tercera etapa de su show e iban a estar en 18 o 20 ciudades como Nueva York, Atlanta, Phoeinx, San Antonio, El Paso, entre otras.