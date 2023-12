INAPAM: Estos son tus derechos si eres adulto mayor

Muchas veces los adultos mayores no saben cuáles son sus derechos y no se dan cuenta de que forman parte de una de las poblaciones más vulnerables. Piensan que con los apoyos económicos que reciben, como la tarjeta INAPAM y la Pensión del Bienestar, es suficiente y que eso los reconoce como adultos mayores. Pero no es así, tienen una lista de derechos que pueden exigir en cualquier momento.

Hoy en día, los adultos mayores de 60 años y más reciben ciertos apoyos económicos para mejorar su situación. Por ejemplo, pueden obtener la tarjeta INAPAM, que les brinda descuentos y beneficios en transporte público, medicamentos, restaurantes, tiendas de ropa, boletos de avión, autobuses, albergues, actividades recreativas, cursos, capacitaciones, y mucho más.

Además, los adultos mayores de 65 años y más pueden solicitar la Pensión del Bienestar, que consiste en un apoyo económico de 4,800 pesos cada dos meses, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y cubrir gastos prioritarios como servicios, alimentos y medicamentos. Es importante mencionar que a partir de enero de 2024, esta ayuda aumentará a 6,000 pesos.

Estos programas se han vuelto bastante importantes en la vida de muchos adultos mayores en México que no tienen ningún ingreso o si lo tienen, es muy bajo y no les alcanza para vivir dignamente. Sin embargo, también es fundamental que conozcan sus derechos como adultos mayores, ya que pueden haberlos confundido con los beneficios que este tipo de programas les otorga y esto resulta preocupante porque en realidad tienen derechos que pueden exigir.

¿Cuáles son los derechos de las personas adultas mayores?

La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, publicada por última vez el 10 de mayo de 2022 y aún vigente, establece los derechos que tienen los adultos mayores y que deben exigir en caso de que no se respeten. El INAPAM se dio a la tarea de recordar algunos de estos derechos a los adultos mayores, independientemente de los beneficios y descuentos que obtienen con su tarjeta INAPAM. Estos derechos incluyen:



Tener una vida de calidad, en entornos seguros, dignos y decorosos.

Disfrutar plenamente, sin discriminación ni distinción alguna.

Recibir protección por parte de la comunidad, la familia, la sociedad y las instituciones.

Recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial en el que estén involucrados.

Recibir asesoría jurídica gratuita.

Tener acceso a alimentos, bienes, servicios y condiciones humanas o materiales para su atención integral.

Tener acceso preferente a servicios de salud.

Además, la ley establece que las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, deben incluir en sus planes y programas conocimientos relacionados con las personas adultas mayores. También tienen derecho a atención preferente en establecimientos públicos y privados, asientos preferentes en servicios de transporte público, educación, igualdad de oportunidades laborales, programas de asistencia social, vivienda digna, acceso a casas hogar o albergues, y la posibilidad de denunciar al 911 o a una Fiscalía.

En pocas palabras, los adultos mayores tienen derechos que deben conocer y exigir. No basta con los apoyos económicos que reciben, es importante que sepan que tienen derecho a una vida digna y plena.