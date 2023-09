Aguascalientes Brilla en Transparencia: Obtiene 100 Puntos en Índice de Calidad de la Información

Aguascalientes, 27 de septiembre- En un logro sin precedentes, el estado de Aguascalientes ha obtenido la calificación perfecta de 100 puntos en el Índice de Calidad de la Información (ICI) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) correspondiente al segundo trimestre de 2023. Este hito refleja no solo un manejo financiero excepcional, sino también un compromiso sólido con la transparencia y la rendición de cuentas por parte del gobierno estatal El secretario de Finanzas del estado, Alfredo Cervantes García, hizo el anuncio oficial y destacó la importancia de este reconocimiento. En sus palabras, “Aguascalientes se enorgullece de alcanzar la calificación máxima en el ICI. Esto es el resultado de un arduo trabajo y una gestión fiscal responsable que se traduce en beneficios reales para nuestros ciudadanos. “Este índice, diseñado por la SHCP, evalúa el grado de cumplimiento y entrega oportuna de información sobre el destino y uso de los recursos públicos que fluyen desde la Federación hacia los estados y municipios de México. En particular, analiza cómo los fondos federales se aplican en proyectos de inversión y servicios en beneficio de la población. El logro de Aguascalientes no solo es un testimonio de su compromiso con la transparencia, sino también una señal de que los recursos públicos se utilizan de manera eficiente y equitativa en el desarrollo de obras y programas que impactan positivamente en la calidad de vida de los ciudadanos. La gobernadora Tere Jiménez, en consonancia con este logro, reiteró su compromiso de mantener una gestión financiera pulcra para garantizar que los recursos públicos se destinen de manera óptima al desarrollo de infraestructura, programas sociales y otros proyectos esenciales para el estado. Jiménez enfatizó que la transparencia y la disciplina fiscal son principios fundamentales de su administración. El Índice de Calidad de la Información de la SHCP no solo se basa en cifras, sino que también considera la calidad de la información presentada y la coherencia en los montos federales transferidos al

estado. Además, evalúa cómo se ejerce el presupuesto en beneficio de la población y verifica los indicadores de información y avance financiero que los estados reportan. Este reconocimiento posiciona a Aguascalientes como un referente en la administración pública en México y destaca la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito gubernamental. La calificación perfecta en el ICI refuerza la confianza de los ciudadanos en la gestión financiera del estado y enfatiza su compromiso de trabajar incansablemente por el bienestar de la comunidad. Este logro también resalta la necesidad de que otros estados sigan el ejemplo de Aguascalientes en su búsqueda de una gestión pública más transparente, eficiente y equitativa. La administración de recursos públicos de manera responsable es esencial para el progreso y el desarrollo sostenible de cualquier entidad federativa, y Aguascalientes demuestra que es posible alcanzar estos estándares de excelencia.