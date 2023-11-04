Aguinaldo 2023: ¿A quiénes le adelantarán el pago para el Buen Fin?

El Buen Fin está a días de comenzar, por ello muchos empleados se preguntan si les adelantarán el pago del aguinaldo, prestación a la que tienen derecho todos los trabajadores y pensionados de nuestro país.

¿Qué es el aguinaldo y cuándo se entrega?

El aguinaldo es un derecho de las y los trabajadores, establecido en la Ley Federal del Trabajo (LFT) en el artículo 87.

Todas las personas trabajadoras tendrán derecho a recibir, cada año, un aguinaldo que deberá pagarse antes del 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario como mínimo

Empresas y empleadores tienen la obligación de darlo a sus colaboradores antes del 20 de diciembre, conforme lo establece la LFT.

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¿Qué es el Buen Fin? El Buen Fin, es una propuesta del Gobierno Federal en conjunto con la iniciativa privada, que invita a las empresas a ofrecer promociones, ofertas y descuentos para incentivar el consumo entre la población. Este año será del 17 al 20 de noviembre.



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¿A quiénes se les adelantará el aguinaldo?

A partir del 13 de noviembre, recibirán el aguinaldo los funcionarios públicos federales de todo el país, así como los pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por lo que podrán disfrutar de las promociones del Buen Fin.

Así lo anunció la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), donde además define el segundo lunes de noviembre como la fecha de inicio para la distribución de dicha prestación laboral.

En el decreto de la dependencia federal, acotó que recibirán el aguinaldo antes del Buen Fin, los siguientes trabajadores:

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Servidores públicos de las dependencias federales y órganos administrativos desconcentrados.

Personal operativo y de confianza.

Personal de enlace y de mando.

Personal del Servicio Exterior Mexicano en funciones en territorio nacional y el extranjero.

Personal militar en activo.

Personas físicas contratadas bajo el régimen de honorarios.

Pensionados y deudos del ISSSTE.

Pensionados militares.

Veteranos de la Revolución con pensión a cargo del ISSSTE.

Personal de otras categorías autorizadas por la SHCP.

La dependencia federal a cargo de los recursos públicos, señaló que el decreto por el cual se adelantará el pago del aguinaldo aplicará para todos los trabajadores en Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, Oficina de la Presidencia de la República, Tribunales Administrativos, y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal.