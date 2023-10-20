Aguinaldo 2023: ¿Quiénes no recibirán esta prestación?

La recta final del año ya comenzó y la mayoría de mexicanos están felices y contentos porque pronto recibirán su aguinaldo, prestación obligatoria que empleados y pensionados de México reciben año con año.

¿Qué es el aguinaldo?

El aguinaldo es un derecho de las y los trabajadores establecido en la Ley Federal del Trabajo (LFT) en su artículo 87. "Todas las personas trabajadoras tendrán derecho a recibir, cada año, un aguinaldo que deberá pagarse antes del 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario como mínimo", versa la ley.

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De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), el aguinaldo es una de las 14 prestaciones de ley, que mínimamente, las empresas y los empleadores deben otorgarle a sus trabajadores. Además del aguinaldo, existen otras prestaciones como:

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Días de descanso.

Licencia por adopción.

Prima dominical.

Vacaciones.

Prima vacacional.

Licencia de maternidad.

Periodo de lactancia.

Licencia de paternidad.

Prima de antigüedad.

Prestaciones derivadas de una renuncia.

Prestaciones por despido injustificado.

Utilidades.

¿Cuándo se entrega el aguinaldo?

En ese sentido, las leyes mexicanas vigentes estipulan que las empresas y empleadores tienen la obligación de pagarles el aguinaldo a sus trabajadores hasta antes del día 20 de diciembre, de conformidad con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo.

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Esta prestación le corresponde a los trabajadores de base, de confianza, de planta, sindicalizados, por obra o tiempo determinado, eventuales, comisionistas, agentes de comercio, de seguro, vendedores y otros semejantes que se rijan por la Ley Federal del Trabajo.

¿Quiénes no reciben aguinaldo? Sin embargo, hay personas que no recibirán aguinaldo este 2023, esto de acuerdo con la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Los pensionados que no se encuentren bajo la Ley del 97 no tendrán aguinaldo este año, es decir, aquellos que fueron dados de alta después del 30 de junio de 1997.

