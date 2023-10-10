Pensión IMSS e ISSSTE: ¿Cuándo reciben su aguinaldo los pensionados?

La recta final del año ya comenzó y con ella las festividades más emotivas, pero también la temporada donde todos los mexicanos contamos con más dinero gracias al aguinaldo, prestación que los empleados y pensionados reciben año con año. A continuación te decimos cuándo reciben su aguinaldo los pensionados del IMSS e ISSSTE.

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Los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que gozan de esta prestación podrán cobrar su aguinaldo en próximos días.

Cabe mencionar que el pago de la pensión para jubilados del IMSS ya se realizó hace una semana, ya que el primero de octubre fue día inhábil (domingo). Mientras que los del ISSSTE la recibieron el 29 de septiembre.

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¿Cuándo reciben su aguinaldo los pensionados del IMSS?

Tanto los pensionados del IMSS como los del ISSSTE recibirán el pago del aguinaldo el próximo mes de noviembre. Los del Instituto Mexicano del Seguro Social lo recibirán el miércoles 1 de noviembre, aunque dicho derecho corresponde a los pensionados por la Ley del IMSS vigente hasta junio del 97.

¿Cuándo reciben su aguinaldo los pensionados del ISSSTE?

Por su parte, los pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado también recibirán su aguinaldo el mes de noviembre; sin embargo, este será depositado en dos partes. El primer pago será durante la primera quincena de noviembre y el resto hasta enero de 2024.

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¿Qué es el aguinaldo? El aguinaldo es un derecho de las y los trabajadores establecido en la Ley Federal del Trabajo (LFT) en su artículo 87. Todas las personas trabajadoras tendrán derecho a recibir, cada año, un aguinaldo que deberá pagarse antes del 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario como mínimo.

¿Cuánto recibirán de aguinaldo?

Los pensionados por cesantía o edad avanzada del IMSS tendrán derecho a un aguinaldo anual equivalente a un mes de la cuantía de la pensión, esto descontando la ayuda o ayudas otorgadas a esposa e hijos, 15% en el caso de la esposa y 10% por cada hijo del pensionado. Mientras que en el caso de los del ISSSTE, cobrarán por concepto de aguinaldo hasta 40 días de pensión.

