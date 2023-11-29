Aguinaldo: Cosas que debes evitar al ir a un cajero a retirarlo

Diciembre llegará cargado de comida, abrazos, regalos y dinero, esto último gracias a la llegada del tan esperado aguinaldo, prestación a la que tienen derecho las y los trabajadores mexicanos y que está establecido en la ley.

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¿Qué es el aguinaldo y cuándo lo dan?

El aguinaldo es un derecho de las y los empleados mexicanos, está establecido en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) que establece que “todas las personas trabajadoras tendrán derecho a recibir, cada año, un aguinaldo que deberá pagarse antes del 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario como mínimo”.

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El aguinaldo tiene una gran relevancia, ya que muchos lo utilizan para saldar algunas deudas, mientras que otros para darse uno que otro gustito. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado a la hora de cobrarlo, ya que los amantes de lo ajeno suelen andar muy al pendiente, incluso alteran los cajeros automáticos y se encuentran a las afueras de los bancos.

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¿Qué no hacer a la hora de retirar el aguinaldo en un cajero? El aumento en el uso de tarjetas de crédito y débito también ha acrecentado los delitos relacionados con el uso de plásticos bancarios, sobre todo el robo de datos personales y el fraude.

Es por eso que la labor de Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) se ha vuelto fundamental. En ese entendido, miles de trabajadores recibirán su aguinaldo a través de transferencias, por lo que deberán acudir a algún cajero a retirarlo, pero como ya mencionamos anteriormente, hay que tener mucho cuidado a la hora de hacerlo, es por eso que te dejamos algunas recomendaciones como:

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