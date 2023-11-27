¿Trabajas en home office? Esto dice la ley sobre si recibirás aguinaldo en 2023

En un mundo laboral que ha experimentado transformaciones significativas, la modalidad de home office se ha vuelto cada vez más común. En este sentido, con el fin de año acercándose, surge una pregunta relevante: ¿los trabajadores que laboran desde casa, tienen derecho a recibir aguinaldo? Veamos qué dice la ley al respecto.

¿Quiénes tienen derecho al aguinaldo?

La legislación laboral en México es clara: todos los trabajadores, independientemente de su posición, tienen derecho a recibir aguinaldo. Ya sea de base, de confianza, sindicalizado, contratado por obra o tiempo determinado, eventual, entre otros; deben percibir esta prestación anual en proporción a los días laborados durante el año.

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Incluso aquellos que han laborado menos de un año, deben recibir una parte proporcional del aguinaldo. Este derecho se mantiene, aunque trabajen para la misma empresa o hayan cambiado de empleador. Entonces, ¿debes recibir el pago de la prestación, si trabajas en home office?

¿Tengo derecho a recibir aguinaldo si trabajo desde home office?

A pesar de ser una modalidad laboral relativamente nueva en México, los trabajadores que desempeñan sus actividades desde casa tienen el mismo derecho a recibir esta prestación, que aquellos que acuden presencialmente a una empresa u oficina. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social destaca que "el aguinaldo es un derecho irrenunciable, independientemente de las demás prestaciones".

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Por su parte, la Norma Oficial Mexicana (NOM-037-STPS-2023), publicada en junio pasado, refuerza este principio al especificar que los trabajadores en modalidad de home office, gozan de los mismos derechos que el resto, tanto a nivel individual como colectivo. También hace énfasis, en que tienen derecho a la sindicalización, la negociación colectiva y la interacción con compañeros que trabajan en el lugar físico de la empresa.

¿Cuándo es el pago del aguinaldo en 2023?

La Ley Federal del Trabajo establece que los trabajadores tienen derecho a recibir un aguinaldo anual antes del 20 de diciembre. El pago equivale como mínimo, a quince días de salario, garantizando a los trabajadores un ingreso adicional en la temporada navideña.

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