El aguinaldo es una de las prestaciones más esperadas del año para los trabajadores . Esa entrada extra de dinero suele destinarse a compras navideñas, mejoras en el hogar o simplemente a darse un gusto. Sin embargo, ¿te imaginas que en lugar de efectivo, tu patrón te quiera dar pizzas o vales? Este escenario puede parecer inusual, pero surge una duda importante: ¿esto es legal? Aquí te lo aclaramos.

¿Te pueden dar tu aguinaldo en especie en lugar de dinero este 2024?

La Ley Federal del Trabajo (LFT) es muy clara en este tema: el aguinaldo debe pagarse en dinero, y no en especie. Según el artículo 87 de la LFT, este pago equivale a un mínimo de 15 días de salario por un año de servicio, o la parte proporcional si trabajaste menos tiempo. Además, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) recalca que el aguinaldo no puede sustituirse por mercancías, vales, fichas ni ningún otro tipo de compensación que no sea monetaria.

Esto significa que, aunque la intención del patrón sea buena al ofrecer regalos o comida, no cumple con la ley si no entrega el aguinaldo en efectivo o a través de medios electrónicos como transferencias o tarjetas bancarias.

¿Cuándo debe pagarse el aguinaldo?

Recuerda, la fecha límite para recibir tu aguinaldo es el 20 de diciembre. Este plazo aplica tanto para trabajadores bajo contrato como para aquellos con antigüedad menor a un año, quienes recibirán una parte proporcional de acuerdo con los días laborados. Si tu patrón no cumple con esta obligación, puedes acudir a instancias legales como la Profedet, que ofrece orientación y representación jurídica gratuita.

¿Qué hacer si te ofrecen el aguinaldo en algo distinto al dinero?

Ahora, si no recibes dicho pago conforme a la ley, puedes levantar una denuncia. Para ello, la Profedet tiene líneas de atención telefónica y correos electrónicos para resolver tus dudas y brindarte apoyo legal.