La Granja VIP: así fue la bendición antes del gran estreno que lleva detrás el trabajo de más de 800 familias
La nueva competencia se prepara con 20 participantes y una producción que involucra a cientos de familias.
A pocos días del inicio de La Granja VIP, 20 granjeros se preparan para enfrentar la competencia. En Al Extremo se mostró parte de los preparativos del proyecto, que incluyeron una misa para bendecir las instalaciones. Al encuentro acudieron integrantes del staff, talento y producción, en un proyecto que genera trabajo para alrededor de 800 familias.