Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo al extremo 2025 1920x1080
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Al Extremo: comida, lluvias, música y un nuevo experimento

De la gastronomía y la música a las lluvias y los experimentos: esto presentó hoy Al Extremo.

En la emisión de hoy de Al Extremo hubo de todo: La Pura Sabrosura visitó un Poke House en Tlalnepantla; Jorge “El Diablo” Becerril mostró afectaciones por las fuertes lluvias en CDMX; Manuel López San Martín habló sobre el compromiso de informar; La Chicuela conversó con Nia sobre su nuevo proyecto musical; y se conocieron detalles de La Granja VIP. Además, Kecho presentó otro de sus experimentos, esta vez con un lanzador de humo casero.

Videos