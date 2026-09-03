Al Extremo: comida, lluvias, música y un nuevo experimento

En la emisión de hoy de Al Extremo hubo de todo: La Pura Sabrosura visitó un Poke House en Tlalnepantla; Jorge “El Diablo” Becerril mostró afectaciones por las fuertes lluvias en CDMX; Manuel López San Martín habló sobre el compromiso de informar; La Chicuela conversó con Nia sobre su nuevo proyecto musical; y se conocieron detalles de La Granja VIP. Además, Kecho presentó otro de sus experimentos, esta vez con un lanzador de humo casero.