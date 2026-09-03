Manuel López San Martín habla de su compromiso en “Hechos AM” : Periodismo cercano y con voz para la gente
Manuel López San Martín habla sobre el compromiso de informar y estar cerca de la gente.
Manuel López San Martín encabeza “Hechos AM”, un espacio que, a lo largo del tiempo, se ha convertido en una plataforma para dar voz a distintas historias y mantener el compromiso de informar. El periodista destaca la importancia de continuar haciendo un periodismo cercano a la gente, con la responsabilidad de contar lo que ocurre y mantener el vínculo con la audiencia.