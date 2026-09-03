Jorge “El Diablo” Becerril reporta árboles caídos en CDMX

Tras las fuertes lluvias registradas en CDMX, Jorge “El Diablo” Becerril reportó la caída de múltiples árboles que afectaron distintas calles de la capital. Ante la situación, autoridades acudieron a las zonas afectadas para realizar labores de retiro y limpieza, con el objetivo de liberar las vialidades y atender las afectaciones ocasionadas por las condiciones meteorológicas.