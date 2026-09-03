“LaChicuela” platica con Nia, quien llega con un nuevo proyecto de sabor latino
La cantante española habla sobre música, raíces y un nuevo proyecto con talento mexicano.
La Chicuela conversa con Nia, cantante española originaria de las Islas Canarias, quien comparte detalles de un nuevo proyecto musical realizado en conjunto con mexicanos. La propuesta reúne el sabor latino con canciones de autor, en una colaboración que busca conectar distintas influencias y mostrar una faceta diferente de la intérprete a través de la música.