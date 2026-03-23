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El Diablo Becerril acudió a la volcadura de un tráiler en la México Cuernavaca y nos cuenta cómo fallecieron dos personas en la alcaldía Álvaro Obregón

El Diablo Becerril acudió a la volcadura de un tráiler en la México Cuernavaca y a la alcaldía Álvaro Obregón, donde desafortunadamente, 2 personas perdieron la vida

Hoy lunes 23 de marzo de 2026 en las historias del Diablo Becerril, nuestro reportero nos dice cómo fue la volcadura de un tráiler en la México Cuernavaca, pero también tuvo que ir a la alcaldía de Álvaro Obregón por el fallecimiento de dos personas, descubre qué pasó en Al Extremo.

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