El Diablo Becerril trae una historia impactante en las calles de Naucalpan, un hombre conoció la desgracia

Hoy lunes 27 de abril de 2026 en la sección de las Historias del Diablo Becerril, nuestro reportero nos trajo la nota sobre lo que pasó en las calles de Naucalpan, no te pierdas toda la información en el programa de Al Extremo.

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