Raahmar Villegas probó los famosos: “Tacos de Cochinada”, los cuales fueron creados por la banda chilanga, pero ¿de qué son?
Nuestro querido Rahmar Villegas fue y probó los famosos Tacos de Cochinada en la Ciudad de México, descubre de qué están hechos
Hoy lunes 27 de abril de 2026 Rahmar Villegas pudo probar los Tacos de Cochinada y su reportaje fue transmitido en el programa de Al Extremo su sección La Pura Sabrosura, no te pierdas de qué están hechos.
Te puede interesar: Rahmar Villegas nos muestra cuáles son los mejores Tacos de Canasta Los Mamalones