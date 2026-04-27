Raahmar Villegas probó los famosos: “Tacos de Cochinada”, los cuales fueron creados por la banda chilanga, pero ¿de qué son?

Hoy lunes 27 de abril de 2026 Rahmar Villegas pudo probar los Tacos de Cochinada y su reportaje fue transmitido en el programa de Al Extremo su sección La Pura Sabrosura, no te pierdas de qué están hechos.

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