Rahmar Villegas pudo probar los famosos tacos “Los Milanesos”, descubre si tienen la aprobación de La Pura Sabrosura

Hoy en Al Extremo Rahmar Villegas llega para antojarnos con estos tacos “Los Milanesos” en su famosa sección de La Pura Sabrosura, descubre de qué están hechos, cuánto cuestan y lo más importante, en dónde están ubicados.

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