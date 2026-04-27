Al Extremo: Programa completo de hoy lunes 27 de abril de 2026
Hoy lunes 27 de abril de 2026 el programa de Al Extremo tuvo varias secciones muy entretenidas, desde ricos tacos hasta historias de lo que pasa en la ciudad.
Hoy lunes 27 de abril de 2026 pudimos disfrutar de las secciones de La Pura Sabrosura y también llegó con la información de todo lo que pasa en la ciudad en las historias del Diablo Becerril en Al Extremo.
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