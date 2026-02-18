Al Extremo | Programa 18 de febrero del 2026

En este programa disfrutarás de la mejor recomendación de comida que el chef Rahmar nos da para degustar en la Nueva Viga de la CDMX, además pasarás un momento muy divertido en la sección “Escupe Lupe”. Por otro lado, tendrás información relevante sobre lo que ocurre en la Ciudad y sabrás cuál es el origen del miércoles de ceniza.