¿Es posible encontrar el amor en las apps de citas? El sexólogo José Cruz Vázquez explico lo que debes tomar en cuenta al utilizar las apps de citas

¿Cuál es el impacto que tienen las apps de citas? ¿Cualquier app podría hacer match entre dos personas? ¿Es posible encontrar amor en las apps de citas? Mauricio Barcelata platicó con el sexólogo José Cruz Vázquez, quien nos explicó de A a la Z todos los detalles sobre las apps de citas: el lenguaje, el porcentaje de efectividad, la honestidad y más. ¡Ojo a la anécdota que contó Mauricio Barcelata!